AFC Odorheiu Secuiesc, echipa care s-a clasat pe primul loc in Seria a 5-a a Ligi ia 3-a, la finalul playoff-ului, a castigat prima mansa a semifinalei barajului de promovare. Harghitenii s-au impus cu 1-0 in deplasare la Viitorul Daiesti, scor 1-0. In schimb, echipa de pe locul doi din C5, FC Pucioasa, a pierdut acasa cu CSM Slatina, scor 2-0. Returul va avea loc sambata, iar apoi castigatoarele vor evolua, tot in dubla ... citeste toata stirea