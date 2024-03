Odorheiu Secuiesc - Rasnov, derby-ul penultimei runde din sezonul regulat

Derby-ul etapei a 17-a din Seria a 5-a a Ligii a 3-a va avea loc vineri, de la ora 15.00, cand Olimpic Cetate Rasnov - foto - (locul trei, 33 puncte) va evolua pe terenul lui AFC Odorheiu Secuiesc (locul cinci, 28 puncte). De la aceeasi ora, Olimpic Zarnesti (locul doi, 34 puncte) va juca tot in deplasare, in compania formatiei secunde a lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (locul sapte, 16 puncte). Ambele echipe din judetul Brasov implicate in cele doua partide isi pot asigura prezenta in playoff ... citește toată știrea