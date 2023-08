Victor Osimhen, atacantul nigerian de 24 de ani al celor de la Napoli, a impresionat in sezonul trecut in Serie A. Prestatiile sale excelente din teren (31 de goluri in 39 de partide in sezonul trecut) l-au pus pe radarul mai multor echipe importante din Europa, precum Manchester United, Paris Saint-Germain sau Real Madrid. Insa, in aceasta vara, de serviciile atacantului african s-a interesat si una dintre cele mai de succes formatii din Arabia Saudita, Al-Hilal, care insista in continuare sa ... citeste toata stirea