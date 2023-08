FCSB a primit o oferta oficiala pentru Adrian Sut (foto). Genk, formatie din prima liga din Belgia, a oferit suma de doua milioane de euro in schimbul mijlocasului ros-albastrilor, care poate pleca de la echipa in aceasta vara. Gigi Becali a declarat, in urma cu cateva zile, ca Adrian Sut va pleca de la FCSB doar in cazul in care va incasa in schimbul sau suma de trei milioane de euro. Presa din Belgia a anuntat faptul ca Genk il doreste cu insistenta pe Adrian Sut, astfel ca clubul ar fi facut ... citeste toata stirea