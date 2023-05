Dan Alexa va continua si sezonul viitor la FC Brasov, atat el cat si staff-ul lui semnand contracte pe inca un sezon, cu un obiectiv clar, promovarea."Nu a fost foarte greu sa prelungesc. M-am simtit foarte bine aici, chiar daca nu a fost un an usor, si am intampinat multe greutati. Am avut oameni langa mine care m-au sprijinit, toti cei care sunt in club. Un lucru care imi da incredere pe viitor este ca din punct de vedere organizatoric clubul a crescut foarte mult. Un mare merit il au ... citeste toata stirea