Gabriel Debeljuh - foto - (26 de ani) a finalizat negocierile cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si a reusit sa ramana in SuperLiga in perioada de mercato a verii.Astfel, atacantul bifeaza cel de-al treilea club din fotbalul romanesc, dupa Hermannstadt si CFR Cluj. Transferul a fost confirmat oficial sambata, de catre cei de la Sepsi.Conform paginii oficiale de Facebook a covasnenilor, fostul atacant al CFR-ului a semnat un contract valabil pe doi ani, cu optiunea de prelungire cu un an ... citeste toata stirea