Federatia Romana de Fotbal a decis amanarea meciului dintre Progresul Spartac si CSC Dumbravita. Intr-o comunicare transmisa de FRF marti se arata ca in Comitetul de Urgenta s-a luat decizia de amanare a partidei care urma sa se dispute pe data de 5 august."Avand in vedere existenta pe rolul Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne a dosarului CAS 2023/A/9777 Asociatia Club Sportiv Fotbal Club Brasov - Steagul Renaste (FC Brasov) v. FRF,Avand in vedere ca ACS Fotbal Club Brasov - ... citeste toata stirea