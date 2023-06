O mutare despre care s-a tot vorbit in ultimele doua luni, s-a oficializat miercuri. Dupa un an in care a condus pe FC Brasov, Marin Mitran (foto) si-a incheiat mandatul de presedinte al clubului."A fost un sezon foarte greu, insa am trecut cu bine peste toate greutatile si am ajuns cu bine la final. Le multumesc tuturor colaboratorilor si sponsorilor care ne-au ajutat sa ajungem cu bine la final de sezon. Le multumesc colegilor, jucatorilor, ... citeste toata stirea