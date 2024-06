Oficial: Revine Burcea, se contureaza lotul pentru noul sezon al Ligii Florilor

Antrenorul Bogdan Burcea (ffoto) a fost anuntat oficial pe banca echipei Corona. Actualul secund al nationalei de senioare a Romaniei a inceput sa antreneze in Grecia. Apoi, a condus echipe din Insulele Feroe si Romania (Craiova si Pitesti). Intre 2013 si 2016, Bogdan Burcea a fost antrenorul Coronei Brasov, cu care a castigat argintul (2014) si bronzul (2015 si 2016) in Liga Nationala (Liga Florilor). In 2016, dupa un parcurs international de vis, Corona Brasov a jucat semifinala Cupei EHF ... citește toată știrea