Olanda a invins Turcia cu 2-1 si s-a calificat in semifinale

Selectionata Olandei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins echipa Turciei cu scorul de 2-1 (0-1), sambata seara, pe Olympiastadion din Berlin.Turcia, care a avut o evolutie foarte buna, a deschis scorul prin Samet Akaydin (35), insa "portocala mecanica" a intors scorul in decurs de sapte minute, prin golul lui Stefan de Vrij (70) si autogolul lui Mert Muldur (76).Desi olandezii au inceput in forta si Depay a sutat ... citește toată știrea