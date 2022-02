Olaroiu e in finala President Cup

Cosmin Olaroiu (foto) scrie istorie in Emiratele Arabe Unite. Antrenorul de 52 de ani a ajutat-o pe Al Sharjah sa se califice in finala President Cup. Jucatorii sai au reusit o revenire fabuloasa. Au fost condusi cu 2-0 de Al Wasl, dar au intors scorul gratie unui gol marcat de Caio in minutul 90+2! Olaroiu s-a bucurat la maximum pentru "remontada" istorica si a dat recital in vestiar. Discursul sau a devenit viral pe retelele sociale. "Ati meritat sa va calificati pentru ca ati luptat pana la ... citeste toata stirea