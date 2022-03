Olimpia CSU a cedat "lanterna rosie"

Olimpia CSU Brasov a castigat meciul disputat vineri, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi", in cadrul etapei cu numarul 24 din Liga Nationala de Baschet Feminin, contra Agronomiei Bucuresti. Fetele antrenate de Dan Calancea s-au impus cu 78-59 (21-15, 16-8, 18-15, 23-21), a treia victorie in actualul campionat si au cedat astfel ultimul loc al clasamentului.In alte doua partide disputate in aceasta runda, Municipal Alexandria a pierdut pe teren propriu cu Phoenix CSU Simona Halep ... citeste toata stirea