Olimpia CSU a invins fara probleme "lanterna"

Olimpia CSU Brasov a castigat fara probleme meciul din etapa a sasea a Ligii Nationale de Baschet Feminin, de pe teren propriu, cu CS Municipal Targoviste, scor 89-69. A fost a treia victorie a fetelor pregatite de Dan Calancea in campionat, care ocupa locul patru in campionat, cu 8 puncte. Sambata, echipa brasoveana va juca in deplasare la Rapid Bucuresti, iar apoi va urma o pauza datorata unor meciuri ale echipei nationale, pana pe 10 decembrie. FCC Baschet ... citeste toata stirea