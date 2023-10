A doua etapa a Ligii Nationale de Baschet Feminin s-a incheiat duminica seara, la Brasov, unde Olimpia CSU a primit vizita lui CSM Constanta. Formatia de sub Tampa a condus dupa 20, respectiv 30 de minute, dar in cele din urma a cedat in fata vicecampioanei. Constanta s-a impus cu 71-65 (16-15, 14-24, 21-17, 20-9) si a ramas in grupul echipelor cu 2-0 in Liga Nationala, scrie baschet.ro.Biljana Pesovic a avut 19 puncte (3/5 de afara), 10 recuperari si 5 pase decisive, iar Shalaunda Burney ... citeste toata stirea