Olimpia CSU Brasov a sustinut, in aceasta seara, meciul decisiv in lupta pentru ocuparea locului 5 in Liga Nationala de baschet feminin.Astfel, in Sala Sporturilor, echipa antrenata de Dan Calancea si Nenad Marinkovic a invins categoric, scor 76-61, pe sferturi 25-15, 18-14, 18-19 si 15-13, pe Universitatea Cluj Napoca. Cu scorul general de 2-1, Brasovul termina acest sezon competitional pe locul 5. Anisha George a fost, din nou, cea mai buna jucatoare a meciului, cu 26 de puncte si 10 ... citeste toata stirea