Olimpia CSU, deplasare dificila, in capitala

Olimpia CSU Brasov are parte de un meci dificil, in deplasare, cu Rapid Bucuresti. Formatia giulesteana s-a intarit serios in aceasta vara, dupa ce a terminat stagiunea precedenta in subsolul clasamentului, fiind una dintre pretendentele la podium. Rapidul are trei victorii si doua infrangeri in primele sale cinci partide din acest campionat, insuccesele venind insa in urma duelurilor directe cu campioana Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe si vicecampioana FCC Baschet UAV Arad. Acelasi bilant il au si ... citeste toata stirea