Olimpia CSU, eliminata de Sepsi-SIC in sferturile LNBF

Campioana Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe s-a calificat miercuri in semifinalele Ligii Nationale, dupa ce a invins Olimpia CSU Brasov, in a doua partida din trei programate in sferturile competitiei.Sepsi s-a impus la Brasov cu scorul de 99-58 (44-33), dupa ce in prima confruntare a castigat cu 95-53, astfel ca are 2-0 la general si se califica in semifinale.Tot miercuri a evoluat in a doua partida si CSM Constanta, in deplasare cu CSM Targu Mures, echipa ... citește toată știrea