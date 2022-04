Olimpia CSU, invinsa de Agronomia

Olimpia CSU Brasov a pierdut dubla mansa din primul tur al playout-ului, impotriva Agronomiei Bucuresti. Dupa 60-68 in capitala, joi seara, fetele lui Dan Calancea au pierdut jocul de la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi", scor 70-75 (15-18, 16-15, 21-20, 18-22).Echipa brasoveana va evolua astfel pentru locul 11 in Liga Nationala de Baschet Feminin, contra lui Rapid Bucuresti, care a pierdut tot in dubla mansa cu Municipal Targoviste.In playoff, ... citeste toata stirea