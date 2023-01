Olimpia CSU, invinsa pe terenul vicecampioanei

Olimpia CSU Brasov a pierdut meciul disputat sambata, la Arad, cu vicecampioana FCC Baschet UAV, in etapa a 14-a a Ligii Nationale de Baschet Feminin. Aradencele s-au impus cu 86-54 (27-15, 22-17, 23-10, 14-12), administrand, astfel, cea de-a patra infrangere stagionala fetelor pregatite de Dan Calancea. Anisha Briana George s-a remarcat in tabara Olimpiei CSU, cu 18 puncte si 9 recuperari.Echipa Brasovului ocupa, momentan, locul patru, cu 20 de puncte, in clasamentul LNBF, iar in urmatoarea ... citeste toata stirea