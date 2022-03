Olimpia CSU n-a rezistat in fata vicecampioanei

Olimpia CSU Brasov a pierdut jocul cu CS Municipal Satu Mare, scor 44-83 (11-14, 11-18, 15-26, 7-25), restanta din etapa a 17-a a Ligii Nationale de Baschet Feminin.Tinerele baschetbaliste pregatite de Dan Calancea raman cu doua victorii in 17 partide, iar dupa retragerea formatiei Triumf Botosani ocupa ultimul loc in clasament, al 12-lea.Cu trei etape, plus cateva restante, ramase de disputat inaintea finalului regular, FCC Baschet UAV Arad conduce clasamentul, cu 36 de puncte din 19 ... citeste toata stirea