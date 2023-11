Echipele Brasovului care evolueaza in Ligile Nationale de baschet joaca acasa in aceste zile. Sambata, de la ora 17.00, la feminin, Olimpia CSU va primi vizita vicecampioanei FCC Baschet UAV Arad, la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi". Fetele lui Dan Calancea sunt pe locul sapte, fara victorie in patru meciuri, in timp ce ... citeste toata stirea