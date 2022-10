Olimpic Cetate - Kids Tampa, duel brasovean in C5, in ultima etapa din tur

In acest weekend sunt programate meciurile din etapa a noua a Ligii a 3-a, ultima runda din turul sezonului regulat.Etapa are parte de un duel intre doua formatii din judetul Brasov, sambata, de la ora 15.00, la Rasnov urmand a fi fata in fata Olimpic Cetate sI Kids Tampa (foto sus). Rasnovenii lui Petre Lucian sunt pe locul patru, ultima pozitie de playoff, cu 11 puncte, iar "ursii" lui Vasile Tatarciuc si Ciprian Anghel au cu un punct mai putin si ocupa pozitia a sasea in Seria a 5-a.Tot ... citeste toata stirea