Olimpic Zarnesti, invinsa de SCM Ramnicu Valcea in turul semifinalei barajului

Olimpic Zarnesti a pierdut turul semifinalei barajului de promovare in Liga a 2-a, 0-1 (0-0) pe teren propriu cu SCM Ramnicu Valcea.Prima repriza a meciul de la Zarnesti a fost echilibrata, fara mari ocazii de gol. Primele suturi pe spatiul portii au venit in ultimele cinci minute, prin Neagu, de la Valcea, si Alex Ilie, de la Olimpic, scrie Liga2.ro. La ambele suturi, portarii au respins in corner.In minutul 50, Zarnestiul a ratat un ... citește toată știrea