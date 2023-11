Olimpic Zarnesti - Kids Tampa Brasov este meciul brasovean al acestui final de saptamana, in Liga a 3-a, cu ambele formatii aflate in zona playoff-ului. Zarnestenii lui Mihai Stere au 23 de puncte si ocupa treapta a treia a podiumului, in timp ce "ursii" lui Liviu Negoita sunt pe cinci, cu 19 puncte, pastrand inca sperante la accederea in faza superioara a campionatului. In tur, partida de pe ICIM s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Meciul este programat sambata, de la ora 14.00, pe Stadionul ... citeste toata stirea