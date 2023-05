Olimpic Zarnesti s-a salvat de la retrogradare. In ciuda unei infrangeri la scor in ultima etapa a playout-ului, 4-0 (1-0) pe terenul lui AFC Odorheiu Secuiesc, elevii lui Mihai Stere vor ramane in Liga a 3-a. Cealalta echipa brasoveana din playout-ul Seriei a 5-a, a retrogradat, insa, dupa ce a pierdut cu 2-0 (1-0) in deplasare la CS Paulesti.In celalalt meci al ultimei etape, echipa secunda a lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a impus cu 7-1 pe terenul lui KSE Targu Secuiesc.Astfel, ... citeste toata stirea