Kids Tampa - Odorheiu SecuiescOlimpic Zarnesti si Kids Tampa Brasov (foto sus) au in fata doua partide cruciale, in ultimele doua runde din playout-ul Ligii a 3-a.Cu cate 28 de puncte, unul mai putin decat Sepsi II, zarnestenii si "ursii" cauta sa evite locul noua, a doua pozitie retrogradabila in Seria a 5-a, dupa ce KSE Targu Secuiesc a retrorgadat, deja, matematic, la finalul saptamanii trecute.In etapa a noua, penultima, Zarnestiul lui Mihai Stere va primi vizita "lanternei rosii" KSE ... citeste toata stirea