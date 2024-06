Olimpic Zarnesti va juca un amical cu Dinamo

Salvata de la retrogradarea in liga secunda dupa barajul cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, Dinamo Bucuresti a inceput pregatirile pentru noul sezon de SuperLiga.Tehnicianul croat Leljko Kopic a programat la Saftica, in fiecare zi, doua sau chiar trei antrenamente, pana la primul cantonament din aceasta vara, de la Brasov (Hotel Aro Palace). Stagiul va avea loc in 15-22 iunie si este prevazut cu doua jocuri amicale. Pe 15 iunie, "cainii" vor juca cu Olimpic Zarnesti, de la ora 17.00, pe ... citește toată știrea