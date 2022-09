Turneul de deschidere al Ligii Nationale de Baschet Feminin se va disputa la Bucuresti, in perioada1-2 octombrie. Acest mod de a incepe campionatul, cu toate jocurile primei etape disputandu-se in aceeasi sala, are loc pentru al doilea an la rand.Olimpia CSU Brasov se va duela in prima etapa a editiei 2022-2023 de campionat cu Sirius Targu Mures, confruntarea fiind programata duminica, 2 ... citeste toata stirea