"Olimpicele", invinse dramatic, la un punct, la Targoviste

Olimpia CSU Brasov a pierdut la limita, 75-74, pe sferturi 27-22, 16-18, 19-17, 13-17, jocul disputat in deplasare la Municipal Targoviste, in cadrul etapei a 13-a din Liga Nationala de Baschet Feminin. Partida a fost una care i-a tinut cu sufletul la gura pe cei prezenti in tribunele salii "Ion Valerian". Tinerele jucatoare antrenate de Dan Calancea au incheiat astfel turul sezonului regulat cu 10 infrangeri si doua victorii, avand 14 puncte.In prima etapa din retur, miercuri, de la ora 17.