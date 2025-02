Olimpiu Morutan, la primul sau gol pentru Pisa in acest sezon de Serie B

Internationalul roman Olimpiu Morutan (foto) a marcat primul sau gol in acest sezon, in meciul castigat de Pisa cu scorul de 3-1 pe teren propriu cu Juve Stabia, sambata, pe teren propriu, in etapa a 27-a din Serie B, liga a doua italiana de fotbal.Oaspetii au deschis scorul prin autogolul mijlocasului roman Marius Marin (57), dar Pisa a egalat relativ repede, prin Matteo Tramoni (64), din penalty, iar apoi imediat au preluat conducerea prin golul lui Morutan (66). Stefano Moreo (77) a inchis ... citește toată știrea