Omrani a intrat in ultimele 6 luni de contract cu CFR Cluj si este dorit de FCSB

Billel Omrani - foto - (28 ani) se afla in ultimele luni de contract cu CFR Cluj si a luat decizia finala cu privire la viitorul sau. Gigi Becali i-a facut o oferta concreta si i-a oferit cel mai mare salariu din Liga 1. Cu toate acestea, atacantul pare tentat sa plece in afara. Cotat la 1.6 milioane de euro, Billel Omrani vrea sa plece in afara la vara, cand ii expira contractul. Totusi, conducerea din Gruia spera sa il faca pe atacant sa semneze un nou contract. "E jucatorul CFR-ului pana in ... citeste toata stirea