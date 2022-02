Oprita crede inca in promovarea Stelei in prima liga

CSA Steaua a incheiat anul calendaristic pe pozitia a 6-a in Liga a 2-a si are 28 de puncte acumulate in cele 16 meciuri disputate. CSA Steaua a reusit sa promoveze in esalonul secund la finalul stagiunii precedente, iar acum viseaza sa obtina dreptul de a evolua pe prima scena a fotbalului romanesc. Formatia din Ghencea apartine in acest moment de Ministerul Apararii Nationale, astfel ca nu poate promova pana cand clubul nu va fi trecut din domeniul public in cel privat, deoarece Legea ... citeste toata stirea