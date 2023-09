Daniel Oprita - foto - (42 de ani), antrenorul "ros-albastrilor", a vorbit despre o posibila plecare a sa de la CSA Steaua, echipa pe care o pregateste de 5 sezoane. "Nu stiu daca trebuie sa plec sau nu. Nu stiu ce se va intampla. Stiti cum e la fotbal. Cand ceva nu merge nu se schimba jucatorii, se schimba antrenorul. Nu am temeri. Asa e la fotbal. Chiar nu am temeri. Deja am patru ani aici, eu zic ca am realizat. In fiecare an orice obiectiv mi s-a impus l-am realizat. Se poate intampla ca la ... citeste toata stirea