Recent, Florin Talpan a vorbit despre Dumitru Dragomir (foto), declarand ca il considera un om cu o capacitate foarte mare, asa cum clubul din Ghencea ar avea nevoie.Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre declaratiile facute de Florin Talpan si a dezvaluit care ar fi primele masuri pe care le-ar lua daca ar colabora cu gruparea din Ghencea. "N-am vorbit niciodata urat de Talpan. I-am spus ca nu are dreptate, dar nu am vorbit urat. Daca as fi undeva si as avea nevoie ... citeste toata stirea