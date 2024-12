Oradea, in sferturile Ligii Campionilor

CSM Oradea s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la polo pe apa masculin, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti, cu scorul de 19-18 (2-3, 2-3, 3-1, 4-4; 8-7), dupa aruncarile de departajare, miercuri seara, in Bazinul Olimpic ''Ioan Alexandrescu'' din Oradea, in ultimul lor meci din Grupa A.Meciul a fost unul foarte echilibrat, o singura data inregistrandu-se un ecart de doua goluri pe tabela (4-6). CSM Oradea a evitat infrangerea printr-un gol inscris de Levente ... citește toată știrea