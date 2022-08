Saptamana trecuta au avut loc, la Victoria/Brasov, Campionatul Sud Est European la Orientare in alergare. Peste 600 de sportivi din 8 tari au participat in cele 4 zile de concurs.CS Babarunca Sacele a avut 3 juniori in lotul national - Vlad Percec la U16 (cu toate ca el este inca junior U14), Ioan Iacob si Iulia Stupu la ... citeste toata stirea