Antrenorul echipei U16 de la ACS Kids Tampa Brasov, Ovidiu Mihai, a declarat ca actualul sezon de Liga Elitelor le-a adus elevilor sai experiente ce le vor fi de folos in urmatorul an in cea mai importanta competitie pentru juniori din Romania. "Un an bun pentru echipa noastra, in care am descoperit si asimilat multe lucruri noi, am acumulat experienta si asta e un lucru foarte bun. Am invatat sa fim mai curajosi, mai umili, dar mai presus am inteles ca pentru a ajunge acolo unde visam trebuie ... citeste toata stirea