Padelul prinde viata la Brasov, prima etapa a Campionatului National se joaca in weekend

De la finalul anului 2022, Brasovul a devenit "epicentrul" padelului romanesc, in urma deschiderii Padel Palace, cel mai mare centru de profil, acoperit, din Romania.Padel-ul, un sport relativ nou, dar cu o crestere spectaculoasa in ultimii ani, mai ales in Europa, este de fapt un amestec de tenis si squash cu influente din badminton si alte sporturi cu paleta.In Romania, acest noua disciplina este prezenta in capitala si in judete importante, precum Timisoara si Cluj, iar din urma cu doua ... citeste toata stirea