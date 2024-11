Pancu: "Primul obiectiv e sa iesim din grupa!"

Nationala de fotbal a Romaniei U21 s-a calificat la EURO, turneu final ce va avea loc in Slovacia, in vara anului 2025. Selectionerul Daniel Pancu (47 de ani) a fost suspendat pentru doua etape de catre UEFA, in urma eliminarii din meciul decisiv cu nationala similara din Elvetia.Tehnicianul spera ca selectionata Romaniei sa treaca de grupe, iar apoi sa ajunga la performanta din 2019 si anume in semifinalele competitiei. "Primul obiectiv e sa iesim din grupa si dupa sa atingem din nou ... citește toată știrea