PAOK a facut "remontada", la primul meci de la revenirea lui Razvan Lucescu

PAOK a reusit sa castige partida cu Asteras, scor 2-1, in etapa cu numarul 12 din campionatul Greciei. Formatia din Salonic a reusit sa revina in meci, dupa ce adversarii deschisesera scorul prin Macheda, in minutul 50. Despodov (minutul 68) si Abdul Rahman Baba (minutul 85) au inscris pentru campioana Greciei, care a reusit sa obtina toate cele trei puncte la primul meci de la revenirea lui Razvan Lucescu pe banca tehnica. Tehnicianul roman a fost pedepsit de Comisia de Disciplina dupa