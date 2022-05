PAOK, pe doi in Grecia

PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu (foto), a invins, marti, pe teren propriu, formatia Panthinaikos Atena, in etapa a zecea, ultima, a playoff-ului campionatului Greciei.PAOK Salonic a terminat pe locul 2 in campionatul Greciei. Echipa lui Razvan Lucescu va evolua in preliminariile Conference LeagueAu marcat: Schwab '14, Akpom '21. La gazde, Alexandru Mitrita a jucat din minutul 61, cand l-a inlocuit pe Biseswar. Dupa acest rezultat, PAOK a terminat pe locul 2 in clasament, cu ... citeste toata stirea