Parapantisti de pe 3 continente vin la SkyDreamers Open Brasov la competitia care se va desfasura la mijlocul lunii mai.PWC SkyDreamers Open Brasov are loc in perioada 13-19 mai, fiind printre primele competitii de parapanta din calendarul international in 2022.Razboiul din Ucraina influenteaza ritmul inscrierilor, iar sportivii rusi au fost exclusi, anunta organizatorii SkyDreamers Open 2022.Arbitri din Macedonia si Franta vor superviza competitia pentru ca totul sa se desfasoare in ... citeste toata stirea