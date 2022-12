Paraschiv, cel putin un milion...

Atacantul brasovean Daniel Paraschiv are un sezon de exceptie, in tricoul lui FC Hermannstadt.Are 9 goluri in 20 de meciuri de campionat, dupa ce in a doua parte a stagiunii trecute reusise sa inscrie de 6 ori.In aceste conditii, ofertele, din tara si din strainatate, nu au intarziat sa apara, dar clubul din Sibiu anunta ca nu il va lasa pe "Para-gol" sa plece fara sa primeasca o suma din sapte cifre.Potrivit presei israeliene, una dintre oferte ar apartine celor de la Hapoel Beer Sheva, ... citeste toata stirea