Pariorii o vad pe Simona Halep a doua facorita la Roland Garros

Simona Halep - foto - (30 de ani 19 WTA) se pregateste intens sub comanda lui Patrick Mouratoglou (51 de ani), in Franta, la Nisa, inainte de participarea la editia din acest an a turneului de la Roland Garros. Martina Navratilova (65 de ani), fosta mare jucatoare de tenis si lider mondial, este de parere ca Simona Halep are sanse destul de mari pentru a se impune la French Open. Aceasta se bazeaza pe dorinta romancei de a demonstra de ce este in stare la turneul parizian. "Simona arata mai ... citeste toata stirea