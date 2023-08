Dennis Man (24 de ani) este, dupa cum a anuntat Giovanni Becali (71 de ani), urmarit de doua cluburi din Serie A. Unul dintre ele este Bologna, care a facut deja o miscare concreta. A trimis o oferta catre Parma, pentru un imprumut pe un an al lui Dennis Man. Potrivit Gazzetta di Parma, clubul emilian a refuzat imediat oferta. Parma nu e dispusa sa-l cedeze pe Dennis Man in aceasta vara sub forma de imprumut, pentru ca antrenorul Fabio Pecchia il considera un jucator esential pentru echipa. O ... citeste toata stirea