Parteneriat pentru voleiul masculin brasovean

Vulturii Brasov si ACS Transilvania Brasov anunta incheierea unui protocol de colaborare, noul parteneriat avand rolul de a sustine renasterea voleiului masculin brasovean.O disciplina care sta "in umbra" de ani buni, dar in care orasul nostru are o mare traditie. Cu acest prilej, anuntam formarea unor grupe de volei - baieti, la sala de sport a Scolii Gimnaziale nr. 15 Brasov. Asteptam, asadar, langa noi, micuti cu varsta intre 7 si 10 ani care indragesc voleiul si isi doresc sa-l practice ... citeste toata stirea