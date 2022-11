Participare record la cursul de formare si evaluare pentru noi arbitri de atletism organizat la Brasov

In zilele de 11 si 12 noiembrie, Asociatia Judeteana de Atletism (AJA) Brasov si Facultatea de Educatie Fizica si Sporturi Montane (FEFSM) - Universitatea "Transilvania" din Brasov au fost parteneri in desfasurarea cursului de formare si evaluare pentru noi arbitri de atletism.Cursul a fost organizat de Federatia Romana de Atletism (FRA), prin Comisia Centrala de Arbitri, condusa de Alexandru Stefan. Cursul a cuprins trei module, plus un examen test grila, compus din 30 intrebari:1. Partea ... citeste toata stirea