Partida AEK Atena - Dinamo Zagreb a fost amanata, dupa ce un suporter grec a fost ucis. Cele doua echipe ar fi trebuit sa se intalneasca in aceasta seara in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, la Atena. In urma acestor incidente, UEFA a decis amanarea partidei. Un fan de 29 de ani al celor de la AEK Atena a fost injunghiat mortal noaptea trecuta. In aceasta dimineata, fanii formatiei din Atena au adus flori si au aprins lumanari in locul in care fanul si-a pierdut viata. In total, opt ... citeste toata stirea