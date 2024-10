Pas gresit in playoff-ul WEURO 2025

Nationala feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa de Polonia, cu scorul de 2-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul "Arcul de Triumf" din Bucuresti, in mansa intai din prima runda a play-off-ului de calificare la Campionatul European - WEURO 2025. Tricolorele au deschis scorul prin Ioana Balaceanu (18) si au avut sansa desprinderii, dar Florentina Olar a ratat un penalty in min. 55.Polonia a reusit sa intoarca rezultatul in ultimul sfert de ora, egaland prin Natalia Padilla (73), dupa care ... citește toată știrea