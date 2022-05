Pas spre salvare

FC Brasov a reusit sa invinga in prima mansa a barajului de mentinere in Liga a 2-a in deplasare la Timisoara, pe Politehnica, scor 2-1.Meciul nu a inceput foarte bine pentru "galben-negrii", care in minutul 6 erau deja condusi cu1-0, dupa reusita lui Doru Andrei, sut direct din lovitura libera de la aproximativ 25 de metri.Dupa pauza, brasovenii au intrat cu o atitudine mult mai buna si au reusit sa intoarca scorul. Primul care a marcat a fost Alexandru Negrean care a reusit o executie ... citeste toata stirea